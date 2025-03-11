Berkin Elvan, Öldürülüşünün 11'inci Yıl Dönümünde Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
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Berkin Elvan, Öldürülüşünün 11'inci Yıl Dönümünde Mezarı Başında Anıldı

Gezi Parkı direnişi sırasında polisin attığı biber gazı fişeğiyle başından vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te yaşamını yitiren Berkin Elvan, ölümünün 11’inci yılında mezarı başında anıldı. Aile adına konuşan kardeşi Gamze Elvan, ‘Emri ben verdim’ diyen Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere dönemin İstanbul Emniyet Müdürü, İstanbul Valisi dahil tüm sorumluların yargılanmasını istedi. Elvan, "Biz mücadelemizi hep hukuk zemininde yürüttük. Bu ülkenin birer yurttaşı olarak bizim de hakkımızı teslim etmesi için bu ülkenin mahkemelerine güvendik ama oğlumuzun katili tek bir gün bile hapse girmemişken avukatlarımız Oya Aslan ve Can Atalay hâlen cezaevinde tutuluyor" dedi.

11.03.2025 18:00
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(İSTANBUL) - Gezi Parkı direnişi sırasında polisin attığı biber gazı fişeğiyle başından vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014'te yaşamını yitiren Berkin Elvan, ölümünün 11'inci yılında mezarı başında anıldı. Aile adına konuşan kardeşi Gamze Elvan, 'Emri ben verdim' diyen Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere dönemin İstanbul Emniyet Müdürü, İstanbul Valisi dahil tüm sorumluların yargılanmasını istedi. Elvan, "Biz mücadelemizi hep hukuk zemininde yürüttük. Bu ülkenin birer yurttaşı olarak bizim de hakkımızı teslim etmesi için bu ülkenin mahkemelerine güvendik ama oğlumuzun katili tek bir gün bile hapse girmemişken avukatlarımız Oya Aslan ve Can Atalay halen cezaevinde tutuluyor" dedi.

İstanbul Okmeydanı'nda, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu aylarca komada kalan, 11 Mart 2014'te 15 yaşındayken yaşamını yitiren Berkin Elvan, ölümünün 11'inci yıl dönümünde ailesi ve sevenleri tarafından Feriköy Mezarlığı'nda anıldı.

Anmaya CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı. Aile adına hazırlanan ortak açıklamayı, kardeşi Gamze Elvan okudu. Vurulduğu 2013'ten bu yana 12 yıldır adalet mücadelesi yürüttüklerini belirten Elvan, Berkin'in katilinin 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını, ancak bir gün bile hapse girmediğini anımsattı ve şunları söyledi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 7 Şubat'ta Çapkın ve Mutlu'nun sorumluluklarıyla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediği görüşüne vardı ve Türkiye'yi mahküm etti fakat Türkiye'deki adli makamlar, bu karara rağmen harekete geçmedi. Biz mücadelemizi hep hukuk zemininde yürüttük. Bu ülkenin birer yurttaşı olarak bizim de hakkımızı teslim etmesi için bu ülkenin mahkemelerine güvendik ama oğlumuzun katili tek bir gün bile hapse girmemişken avukatlarımız Oya Aslan ve Can Atalay halen cezaevinde tutuluyor. Berkin'imizin katillerine hak ettikleri cezayı vermeyenler, avukatımız Can Atalay'ı ve dostumuz Mücella Yapıcı başta olmak üzere mücadele arkadaşlarımızı hapse attı. Mahkemelerden umduğumuzu bulamadığımız gibi nereden yönlendirildiğini bilmediğimiz ancak nereden cesaret aldıklarını çok iyi bildiğimiz, insanlığını tamamıyla kaybetmiş bazı kişilerin tacizine ve saldırılarına maruz kaldık.

"Önümüzdeki yıl bu mezarın başında adaleti bulmuş olmayı diliyoruz"

Daha geçen ay düzenlediğimiz basın toplantısında da duyurduğumuz gibi telefonlarımızı arayan bu kişiler, 'Berkin Elvan teröristti, iyi ki öldürdük onu, ekmeğe göndermiştiniz, daha dönmedi mi' gibi söylemlerle acımız üzerinde tepinmeye kalktılar. Bunları da savcılığa şikayet ettik ama tek bir kişinin ifadesi dahi alınmadı. Devlet bizim değil, bizi katledenlerin ve acımızla dalga geçenlerin devleti olduğunu bir kez daha gösterdi. Sadece Berkin için değil, bütün çocuklar için adalet isterken bu sistem 10 binlerce çocuğu ailesinden koparmaya devam etti. Biz adalete açız. Bir çocuğun 6 yaşında evlendirilmesine göz yumanlara karşı adalet arıyoruz. Çocuklarımızı tarikatların, çocuk istismarcılarının eline bırakanlara karşı adalet arıyoruz. Çocuklarımızı enkazda aramayan bu iktidara karşı adalet arıyoruz. Devlet eliyle öldürülen tüm çocuklar için adalet arıyoruz. İşte biz bu yüzden iktidara ve adaleti bir türlü sağlamayan yargı makamlarına sesleniyoruz. Siz katilleri korumaya çalışsanız da biz Berkin için, katledilen bütün çocuklar için, yangınlarda yaşamını yitiren ve hala korunamayan çocuklar için, tarikatların ellerine bırakılan çocuklar için adalet istemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Önümüzdeki yıl 12'nci kez bu mezarın başında adaleti bulmuş olmayı diliyoruz. Çünkü bir çocuğun katilinin hesap vermesi, geride kalan tüm çocuklarımızın geleceğinin teminatı olacak. Oğlumuz, canımız, yavrumuz, Berkin'imiz, kaç yıl geçerse geçsin; sana yaşatılan zulmü unutmayacağız, seni bizden koparanları asla affetmeyeceğiz. Elbet bir gün yattığın yerde rahat uyuyabilmeni sağlayacağız."

Gülsüm Elvan: Yargı bağımsızsa artık çocuğumun katillerini yargılasınlar

Anne Gülsüm Elvan ve baba Sami Elvan da oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. Gülsüm Elvan, "Adalet Bakanı sürekli diyor ki, 'Yargı bağımsızdır'. Yargı bağımsızsa artık çocuğumun katillerini yargılasınlar, cezasını versinler. Recep Tayyip Erdoğan, canımı yaktın. Benim hesabım Recep Tayyip Erdoğan'la. Benim çocuğumun katili onun ellerinde. Başka kimse değil..." diye isyan etti.

Özgür Çelik:  Çocuklarımızın güvende ve güvenle yaşadığı bir ülkeyi birlikte kuracağız

Anmaya katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, Berkin Elvan'la ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"'Buraya bakın, burada, bu kara mermerin altında, Bir teneffüs daha yaşasaydı, Tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür.' 14'ünde vurulan, 15'inde hayatını kaybeden, tabutu kendinden ağır olan evladımız Berkin Elvan'ı vefatının 11. yılında ailesiyle, sevenleriyle mezarı başında andık. Çocuklarımızın güvende ve güvenle yaşadığı bir ülkeyi birlikte kuracağız."

Kaynak: ANKA

Berkin Elvan, Oya Aslan, İstanbul, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berkin Elvan, Öldürülüşünün 11'inci Yıl Dönümünde Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika

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