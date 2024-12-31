Berlin'de Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı

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Almanya'nın başkenti Berlin'de bıçaklı saldırıda 2 kişinin yaralandığı, saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.

Berlin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırganın İsveç'te mukim bir Suriyeli olduğu ve çevresine rastgele saldırarak 2 kişiyi yaraladığı ifade edildi.

Yaralılardan birinin ayakta tedavisinin ardından taburcu edildiği, diğerinin ise kontrol amaçlı müşahede altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Gözaltına alınan saldırganın ilk bulgulara göre akli dengesinin yerinde olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.