Berlin\'de eski RAF üyesinin evinde ağır savaş silahları bulundu

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Almanya'nın başkenti Berlin'de 26 Şubat'ta gözaltına alınan eski "Kızıl Ordu Fraksiyonu" (RAF) adlı aşırı solcu terör örgütü üyesi Daniela Klette'in evinde "ağır savaş silahları" bulunduğu belirtildi.

Ülke basınının Verden Savcılığına dayandırdığı haberlere göre, Klette'nin Kreuzberg semtindeki 7 katlı bir binada yer alan dairesinde yapılan aramalarda, "ağır savaş silahlar" ele geçirildi.

Aramalar sırasında binadaki insanların tahliye edildiği ve evde patlayıcı madde, tanksavar silahı, aralarında kalaşnikof, hafif makineli tüfek ve tabancanın da bulunduğu silahlar ile el bombası bulunduğu belirtildi.

Alman güvenlik kaynakları, RAF'ın diğer üyeleri Burkhard Garweg (55) ve Ernst-Volker Staub (69) da arandığı için Klette ile ilgili fazla bilgi paylaşmıyor.

Aşağı Saksonya Eyalet Kriminal Dairesi ile Verden Savcılığı, Staub ve Garweg'in de Berlin'de olduklarının varsayıldığı için kentte ve çevresinde arama çalışmaları devam ediyor.

Aranan söz konusu iki kişinin evlerinde de silah ve patlayıcı madde bulunabileceği için bu durumun vatandaşlar için de tehlike oluşturabileceği uyarasında bulunuldu.

Verden Savcılığı ve Aşağı Saksonya Eyaleti Kriminal Dairesince yıllardır aranan Klette, Garweg ve Staub örgütün üçüncü kuşak üyeleri olarak biliniyor.

30 yıldan beri aranan Klette'nin 1993'te Hessen eyaletindeki Weiterstadt cezaevine düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olduğu, ayrıca çok sayıda para aracına yönelik soyguna katıldığı belirtiliyor.

Aşırı solcu terör örgütü RAF, 1970'te Andras Baader, Gudrun Ensslin, Horst Mahler ve Ulrike Meinhof gibi tanınmış örgüt üyeleri tarafından kurulmuştu. RAF, 1970 ila 1990'lı yıllarda işlenen 33 cinayetten sorumlu tutuluyor.

Örgüt üyeleri, 1977'de banka soygunlarını ve bombalı saldırılarını artırmış, zamanın Federal Başsavcısı Siegfried Buback'a suikast düzenlemiş, Dresdner Bank Başkanı Jürgen Ponto'yu kaçırma girişimi sırasında öldürmüştü.

RAF, 1998'de dağıldığını açıklamasına rağmen bazı örgüt üyelerinin para araçlarına ve marketlere yönelik saldırılarını sürdürdüğü ifade ediliyor.