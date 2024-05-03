Berlin'deki Fabrikada Çıkan Yangın Nedeniyle Dumandan Zehirlenme Riski - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Berlin'deki Fabrikada Çıkan Yangın Nedeniyle Dumandan Zehirlenme Riski

Berlin\'deki Fabrikada Çıkan Yangın Nedeniyle Dumandan Zehirlenme Riski

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle itfaiye dumandan zehirlenme riskine karşı uyarıda bulundu. Yangına 170 itfaiye eri müdahale etti. Kimyasal maddelerin de depolandığı fabrika binasının bir kısmı çöktü ve yangın kontrol altına alınamadı. Dumandan zehirlenme riskine karşı 4 ilçede kapı ve pencerelerin kapalı tutulması tavsiye edildi. Yangın nedeni henüz bilinmezken, ölü ya da yaralı bulunmadığı açıklandı.

03.05.2024 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle itfaiye dumandan zehirlenme riskine karşı uyarıda bulundu.

Sabah saatlerinde Lichterfelde ilçesindeki bir metal fabrikasında çıkan yangına 170 itfaiye eri müdahale etti.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, kimyasal maddelerin de depolandığı 4 katlı fabrika binasının yandığı belirtilerek, binanın bir kısmının çöktüğü ve yangının içeriden kontrol altına alınamadığı aktarıldı.

Açıklamada, sürekli hava kirliliği ölçümü yapıldığı vurgulanarak, dumandan zehirlenme riskine karşı 4 ilçede kapı ve pencerelerin kapalı tutulması tavsiyesinde bulunuldu.

Yangın nedeniyle çevredeki okullarda bulunan öğrenciler evlerine gönderilirken, yakın mesafedeki tüm alışveriş yerleri kapatıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ölü ya da yaralı bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Fabrika deposunda, sülfürik asit ve bakır siyanür depolandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Zehirlenme, Alışveriş, Almanya, İtfaiye, Berlin, Çevre, Güvenlik, Acil Durum, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'deki Fabrikada Çıkan Yangın Nedeniyle Dumandan Zehirlenme Riski - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
17:24 Dursun Özbek listesini teslim etti Erden Timur, yeni dönemde olacak mı Dursun Özbek listesini teslim etti! Erden Timur, yeni dönemde olacak mı?
17:01 Ali Koç, kendisine soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı Ali Koç, kendisine soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:12 Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar
16:03 Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 210’a yükseldi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 210'a yükseldi
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 18:03:25. #1.11#
SON DAKİKA: Berlin'deki Fabrikada Çıkan Yangın Nedeniyle Dumandan Zehirlenme Riski - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement