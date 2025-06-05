Besiciler Kurban Bayramı Öncesi Destek Bekliyor

HABER: Berfin Baysan/ KAMERA: Akın Küçükkurt

(İZMİR) - Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başlasa da besiciler kazanç sağlayamadıklarını ifade ediyor. Devletten destek isteyen besiciler, aksi halde gelecek yıllarda pazara hayvan getirmeyeceklerini söylüyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde kurulan Işıkkent Hayvan Pazarı'ndaki besiciler artan yem, saman, çadır ve ulaşım maliyetleri nedeniyle ciddi zarar ettiklerini belirterek, durumun sürdürülemez olduğunu; devletin hayvancılığa desteğini artırmaması halinde birkaç yıl içinde pazarda hayvan kalmayacağını ifade etti.

Bornova Belediyesinin pazarda düzenli ilaçlama yapması, temizlik hizmetleri ve pazarı düzenli tutması ise besiciler tarafından olumlu karşılanıyor.

"Malımızı sattık, para yok"

Hayvanlarını satmasına rağmen kazanç elde edemediğini belirten Ahmet Dirmizoglu, sıkıntılarını ANKA Haber Ajansı'na şöyle özetledi:

"30 baş getirdim, 5-6 baş malım kaldı. Maliyetler yüksek, insanların alım gücü yok. Para dönmüyor. Zaten krediyle çalışıyoruz. Bunu satacağız, borcumuzu ödeyeceğiz. Bize kalan bir şey yok. Sıfır, elde sıfır. Geçen yıl maliyet daha düşüktü. Şimdi maliyet yükseldi. Malımızı sattık, para yok. Maliyetler yüksek. Yemin çuvalı 800 lira."

"3-4 sene sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinden, Ege bölgesinden bir tane hayvan gelmez"

Mehmet Yasin Yılmaz da yurttaşlarda para olmadığını, kurban alamadıklarını söyledi. Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle hayvanların pahalı olduğunu ifade eden Yılmaz, yer maliyetlerinin, yem ve saman fiyatlarının yükseldiğine dikkati çekti. Kışların 6 ay sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nden geldiğini aktaran Yılmaz, hayvanlara kışın zorlukla baktıklarını bildirdi. Maddi açıdan şu anda çok zor durumda olduklarını anlatan Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığının besicilere ve çiftçilere destek vermesini istedi.

Yılmaz, şunları söyledi:

"Gübre, mazot fiyatları yüksek olduğundan hayvancılık zor yapılabiliyor. Bu şartlarda giderse Doğu Anadolu bölgesinden bu tarafa hayvan 2-3 sene sonra buraya gelmez. Getiremeyiz, çünkü şartlar çok zor. Yem fiyatlarının, mazot fiyatlarının biraz düşürülmesi lazım ki biz de hayvan getirelim, millet kurbanlığını kessin, dini ibadetini yerine getirsin. Ben 14 yaşından belli hayvancılık ve çiftçilik yapıyorum. Ne çiftçiye ne hayvancıya değer veriliyor. Bu şartlar altında 3-4 sene sonra hayvan getiremem. Maliyetler çok yüksek."

Yurt dışından hayvan ithal edileceğine yerli üreticinin desteklenmesini isteyen Yılmaz, "Yerli üreticine niye destek vermiyorsun da Uruguay'dan hayvan getiriyorsun buraya? Bize hayvan başı destek ver, biz de hayvan bakalım, hayvan artışı olsun, et artışı olsun" dedi.

"Hayvan piyasasına canlılık katmak yerine ölülük katıyor"

Toprak Yılmaz ise 28 hayvanla pazara geldiğini bildirerek, "Benim satışlarım aldığım fiyata göre gene iyi. Zarar etmedim ama fazla kar da ettim diyemem" ifadesini kullandı.

Çiftçiye verilen desteğin artırılması gerekirken yıldan yıla azaldığını söyleyen Toprak Yılmaz, yurt dışından getirilen hayvanların piyasaya "canlılık katmak yerine ölülük kattığını" ifade etti. Yurt dışından gelen hayvanların kalitesiyle yerli besicinin hayvanlarının kalitesinin aynı olmadığını anlatan Yılmaz, ithal hayvanların ayrıca yurda hastalık getirdiğini belirtti.

"Bu sene zarardayız"

Hayvan pazarındaki besicilerden Muhammed Bahadır da hayvanlarını satamadığından şikayetini dile getirdi. Bahadır, "80 tane kuzu ile koç getirdik. Satış yok, bir şey yok. Vallahi kimse almıyor. Fiyatlar pahalı, yer pahalı, her şey pahalı. Belediye bir şey yapmıyor. Kesim yok bu sene. Yani mağduruz" dedi.

Hayvanların 6 ay kapalı alanda kaldığını, yemin torbasının bin lira olduğunu anlatan Bahadır, maliyetlerin ise yüksek olduğunu, zarar ettiklerini ifade etti.

Bahadır, devlet desteğinin olmaması durumunda kimsenin hayvancılık ve tarımla uğraşmayacağını belirterek, "Bu sene hiçbir şey yok, tamamen zarardayız. Seneye hiç kimse bence gelmez, gelecek sene kurban görmeyiz. Mesela biz Ağrı'dan geldik, seneye artık bu fiyatlardan dolayı hiç gelemeyiz. Devlet bize destek vermezse olmaz" diye konuştu.

"Geçen sene tosun aldık, bu sene küçükbaş"

Kurban almak üzere pazara gelen Ferhat Yıldız da bütçesinin küçükbaş kurbanlık için yeterli olduğunu belirterek, "Biz küçükbaş düşünüyoruz. Bütçe ona el veriyor şu anda. Geçen sene de şartları zorladık, büyükbaş aldık. Ama bu sene küçükbaşa mecbur kaldık" dedi.