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Besicilerin zorlu kış mesaisi başladı - Son Dakika
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Besicilerin zorlu kış mesaisi başladı

Van'da küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, kış mevsiminde hayvanlarını beslemek için yoğun mesai harcıyor. Gevaş ilçesindeki besiciler, çetin kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor. Hayvancılığın zorluklarına göğüs geren besiciler, sabah erken saatlerde kar temizliği yaparak hayvanlarını besliyor ve akşam ağıla götürüyor. Besiciler, bu zorlu süreci bir hobi gibi sevdiklerini ve baba mesleği olarak sürdürdüklerini belirtiyor.

26.01.2024 - 11:30,
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Besicilerin zorlu kış mesaisi başladı

VAN - Kış mevsiminin zor ve çetin geçtiği Van'da, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, en önemli geçim kaynakları olan hayvanlarını beslemek için yoğun mesai harcıyor.

Küçükbaş varlığında ilk sırada yer alan Van'daki besiciler, hayvanları için kışın zorluklarına göğüs geriyor. Van'ın Gevaş ilçesindeki besiciler, çetin kış şartları ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor. Besiciler, evlerinin uzağında yemledikleri hayvanlarını akşam saatlerinde tekrar ağıla götürüyor.

Gevaş ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraşan Tekin Ökçün isimli besici, zor bir uğraş olan hayvancılığın kış mevsiminde daha da zorlaştığını söyledi. Yaklaşık 200 küçükbaş hayvanının olduğunu belirten Ökçün, "Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. Hayvancılık zaten zor bir uğraştır. Kış mevsiminde bu zorluğumuz artıyor. Yeri olanlar içeride yemliyor hayvanlarını yeri olmayanlar ise dışarıda yemliyor. Ben de bu manada sabah kalkar kalkmaz karı temizliyorum. Sonra otunu bırakırım ve saat 08.00 gibi hayvanları bırakırım" dedi.

Gebe ve kısır koyunlar için ayrı yerler hazırladığını aktaran Ökçün, "Bu çilemiz 3-4 ay sürüyor. Yazın daha rahattır ama çobanlar pahalıdır. Bu sene suyumuz olmadığı için sıkıntımız çoktu. Çok zorluklar çektik ama yapacak başka bir işimiz yok. Dört dörtlük bir kazancım oluyor deseniz olmuyor ama bir hobi gibi seviyorum. Baba mesleği bırakamıyorum" ifadelerini kullandı.

Besicilerin zorlu kış mesaisi başladı
Kaynak: İHA
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Gevaş, Van, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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