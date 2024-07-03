Beşiktaş Belediyesi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçını dev ekranda yayınladı

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(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024'ün son 16 turunda Avusturya ile karşılaştığı maç için Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda dev ekran kurdu.

Beşiktaş'ta maçın heyecanını binlerce vatandaş, Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda dev ekranda izleyerek yaşadı. Maç sonunda Belediye Başkanı Rıza Akpolat bir kutlama paylaşımı yaparak,"Çeyrek finaldeyiz! Bize bir zafer gecesi daha yaşattığınız için teşekkürler BizimÇocuklar! Avrupa'nın en büyüğü olma yolunda bir adım daha attık. İnanıyorum ki kupa bizim olacak" dedi.

Milli Takım, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Binlerce vatandaş, galibiyeti alanda doyasıya kutladı. Çeyrek finalde cumartesi günü Hollanda ile karşılaşacak olan A Milliler'in karşılaşması, yine Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda dev ekranda yayınlanacak.