(İSTANBUL) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı sahasında 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı Tüpraş Stadı'nda konuk etti.
Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü, karşılaşmanın 26'ncı dakikasında Vaclav Cerny'nin pasında Orkun Kökçü kaydetti.
Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Beşiktaş, Danimarka'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj sağladı. Tur atlayan takım, rövanş karşılaşmasının ardından belli olacak.
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş, Midtjylland'ı 1-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?