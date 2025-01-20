Beşiktaş\'ta Korkunç Kaza: 4. Kez Oldu!

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BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip yokuştan kayarak bodrum kattaki bir evin pencere korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada, sürücü hafif şekilde yaralanırken, arka koltukta bulunan 3 çocuk şans eseri yara almadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Her sene aynı yolda kaza yaşandığını belirten mahalle sakini ise, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu 4'üncü kez oldu. Her sene bu olaylar oluyor" dedi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuşta 34 AGA 441 plakalı cipiyle seyir halinde olan sürücü iddiaya göre freni tutmayınca hakimiyetini kaybetti. Cip, önce binanın bodrum katındaki evin önünde bulunan taş saksıya ardından da pencere korkuluklarına çarptı. Kazada araçtaki kadın sürücünün boynu incinirken, arka koltukta bulunan 3 çocuk şans eseri yaralanmadı. Çevredeki vatandaşlar şoka giren sürücüyü ve ağlayan çocukları sakinleştirmeye çalıştı.

KAZA ANI KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sırasında sokakta kimsenin olmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Belediye ekipleri hasar gören evin demir korkuluklarını yenilerken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücünün hakimiyetini kaybedip önce binanın bodrum katındaki evin önünde bulunan taş saksıya ardından da pencere korkuluklarına çarptığı anlar yer aldı.

AYNI YERDE 4'ÜNCÜ KAZA

Bu tür kazaların bu yolda sık sık yaşandığını belirten bir mahalle sakini, "Ben olayı fark etmedim, o anda evde değildim. Geldiğim de yukarıdan gelen arabanın hızla girdiğini söylediler. Bu 4'üncü kez oldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, meşhur oldum nerdeyse. Her sene bu olaylar oluyor. Yapılması gereken geçici önlemler değil. Bu yolda inişin kapatılıp sadece çıkışın verilmesi gerekiyor. Başka çaremiz yok. Çünkü buraya giren araç, eşya ya da yük taşıyan bir kamyon da olabilirdi. O girdiği zaman apartmanın içine girer. Bir insana çarpsa zaten perişandık, öldürürdü insanı. Önlem alınması için herkesten rica ediyorum. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnsanlar ölmeden bu iş çözülür inşallah" dedi.