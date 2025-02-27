Beşiktaş'ta Metruk Binalarda Yangın

Beşiktaş'ta 2 metruk ahşap binada çıkan yangın söndürüldü.
Ortaköy Mahallesi Sarmacı Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk ahşap binadan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bitişiğindeki metruk ahşap binaya da sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında 2 bina da kullanılamaz hale geldi.
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