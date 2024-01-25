Beşiktaş\'ta minibüs denetimi: Birçok sürücüye ceza uygulandı

BEŞİKTAŞ'ta trafikte kural ihlali yapan minibüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Sivil Trafik ekiplerinin minibüslere binerek yaptığı denetimlerde birçok sürücüye cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sivil Trafik ekipleri trafikte kural ihlali yapan minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda yapılan denetimlerde Sivil trafik personeli yolcu gibi minibüslere binerek şoförlerin yaptığı ihlalleri tek tek not aldı. Denetim noktasında durdurulan şoförlere trafikte yaptığı ihlaller söylendi. Bazı sürücüler hatalarını kabul ederken bazılarına da ihlalleri gösterilince ikna oldu.

"HATA YAPTIK CEZA YEDİK"

'Hatalı şerit değiştirme', 'minibüsün ön camında aksesuar olması' ve 'arkada yazı bulunması' nedeniyle 2 bin 200 lira ceza yazılan Ufuk Aslan, "Hata yaptık, ceza yedik. Kural hatası yapmışım. Girilmez şeride girmişim. Ondan dolayı ceza yedim. Nerede şeride girdiğimi de hatırlamıyorum. Uyardı bir daha yapmayacağım" dedi.

'Cep telefonu ile konuşmak', 'ayakta yolcu almak' ve 'emniyet kemeri takmamak' maddelerinden 2 bin 700 lira ceza uygulanan Atilla Adıgüzelli ise, "Gereken neyse yapılıyor. Yapacak bir şey yok. 2 bin 700 lira ceza yazdılar" diye konuştu.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.