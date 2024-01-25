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Beşiktaş'ta trafikte kural ihlali yapan minibüslere denetim - Son Dakika
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Beşiktaş'ta trafikte kural ihlali yapan minibüslere denetim

Beşiktaş'ta trafikte kural ihlali yapan minibüslere yönelik yapılan denetimlerde Sivil Trafik ekipleri birçok sürücüye cezai işlem uyguladı. Denetimlerde hatalı şerit değiştirme, cep telefonu ile konuşma, ayakta yolcu alma gibi ihlaller tespit edildi. Sürücüler cezalarını kabul ederek hatalarını kabul etti ve bir daha yapmayacaklarını söyledi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

25.01.2024 - 15:14,
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BEŞİKTAŞ'ta trafikte kural ihlali yapan minibüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Sivil Trafik ekiplerinin minibüslere binerek yaptığı denetimlerde birçok sürücüye cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sivil Trafik ekipleri trafikte kural ihlali yapan minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda yapılan denetimlerde Sivil trafik personeli yolcu gibi minibüslere binerek şoförlerin yaptığı ihlalleri tek tek not aldı. Denetim noktasında durdurulan şoförlere trafikte yaptığı ihlaller söylendi. Bazı sürücüler hatalarını kabul ederken bazılarına da ihlalleri gösterilince ikna oldu.

HATA YAPTIK CEZA YEDİK

'Hatalı şerit değiştirme', 'minibüsün ön camında aksesuar olması' ve 'arkada yazı bulunması' nedeniyle 2 bin 200 lira ceza yazılan Ufuk Aslan, Hata yaptık, ceza yedik. Kural hatası yapmışım. Girilmez şeride girmişim. Ondan dolayı ceza yedim. Nerede şeride girdiğimi de hatırlamıyorum. Uyardı bir daha yapmayacağım dedi.

'Cep telefonu ile konuşmak', 'ayakta yolcu almak' ve 'emniyet kemeri takmamak' maddelerinden 2 bin 700 lira ceza uygulanan Atilla Adıgüzelli ise, Gereken neyse yapılıyor. Yapacak bir şey yok. 2 bin 700 lira ceza yazdılar diye konuştu.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.

Beşiktaş\'ta trafikte kural ihlali yapan minibüslere denetim
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta trafikte kural ihlali yapan minibüslere denetim - Son Dakika
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