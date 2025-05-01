Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.
İlçede ağır hasar alan 5 katlı bina, iş makineleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.
Binanın enkazı ise kamyonlarla belirlenen alanlara taşındı.
Son Dakika › Güncel › Besni'de Depremzedelere Yıkım Süreci - Son Dakika
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