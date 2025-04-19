Besni'de Kamyon Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu sürücüsü Murat Sağdıç (30) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Harmanardı Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Sağdıç idaresindeki 06 AE 220 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sağdıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Sağdıç'ın cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN -ADIYAMAN-DHA)