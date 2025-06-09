Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerce yapılan aramada 132 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, operasyonda M.Ö. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Besni'de Uyuşturucu Operasyonu: 132 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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