Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beton mikserinin otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Antakya- İskenderun yolunun Habib-i Neccar Kavşağı mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen beton mikseri, önünde seyreden Türker Özkaya idaresindeki 34 RN 5762 plakalı otomobile çarptı.
Beton mikseri, çarpmanın ardından bir süre otomobili sürükledi.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, beton mikserinin çarptığı otomobili sürüklemesi yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Beton Mikseri Otomobili Sürükledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?