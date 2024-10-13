Betül Önderoğlu'na Başsağlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Gençlik Kolları üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik Kolları teşkilatımızın fedakar ve çalışkan mensubu Betül Önderoğlu kardeşimizi geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik. Çok üzgünüz. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Teşkilatımızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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