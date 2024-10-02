BEÜ'de Oryantasyon Programı Düzenlendi

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Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) 2024-2025 akademik yılına yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

Merkezi konferans salonunda yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

Öğrencilere her zaman destek olduklarını belirten Elmastaş, "Öğrenmenin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere katılmanızı öneriyorum. Üniversite hayatı, derslerden ibaret olmadığı gibi aynı zamanda kendinizi keşfetme, dostluklar kurma ve farklı deneyimler yaşama dönemidir. Sizlerin başarıları, üniversitemizin başarısını artıracak. Her konuda yanınızda olmaktan mutluluk duyarız. Kulüplerimize katılarak ilgi alanlarınızı geliştirebilir, etkinliklerle üniversite yaşamını zenginleştirebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum ve ailelerinize bizlere güvenerek sizleri buraya gönderdiği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra birim temsilcileri tarafından üniversitenin olanakları ve öğrencilere sunulan hizmetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Öğrencilerin kütüphane ve kampüs yerleşkesindeki spor tesislerini gezdiği programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman, daire başkanları ve akademisyenler katıldı.