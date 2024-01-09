ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray kompleksine araç çarptığını açıkladı

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WASHİNGTON, 9 Ocak (Xinhua) -- ABD Gizli Servisi, Pazartesi akşamı Washington'daki Beyaz Saray kompleksinin dış kapısına bir aracın çarptığını açıkladı.
ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, "Saat 18.00'e doğru Beyaz Saray kompleksinin dış kapısına bir araç çarptı" dedi.
Sözcü, çarpmanın "nedeninin ve şeklinin" soruşturulduğunu ve sürücünün gözaltına alındığını bildirdi.
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