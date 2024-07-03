Beyaz Saray, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmeyeceğini bildirdi - Son Dakika
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Beyaz Saray, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmeyeceğini bildirdi

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan Joe Biden'ın canlı yayın tartışmasındaki performansının tartışmalara yol açmasının ardından başkanlık yarışından çekilmeyeceğini açıkladı. Jean-Pierre, Biden'ın soğuk algınlığı ve jet-lag nedeniyle iyi bir gece geçirmediğini belirtti. İlk canlı yayın tartışması eleştirilere neden olmuş ve bazı kesimler Biden'ın çekilmesini istemişti. Ancak Jean-Pierre, Biden'ın kesinlikle çekilmeyeceğini vurguladı.

03.07.2024 21:55
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NEW Beyaz Saray, canlı yayın tartışmasındaki performansı ülke genelinde tartışmalara yol açmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Biden'ın münazara günü soğuk algınlığı geçirdiğini, bu nedenle sesinin kısık olduğunu ve seyahatleri nedeniyle jet-lagin de etkisi bulunduğunu dile getiren Jean-Pierre, Başkan'ın canlı yayın tartışmasıyla ilgili "İyi bir gece geçirmedi." değerlendirmesini yaptı.

Jean-Pierre, Biden'ın başkanlık yarışından çekilip çekilmeyeceğine ilişkin sorulara "Kesinlikle hayır." yanıtını verdi.

Jean-Pierre, bunların bir "bahane" olmadığını belirterek, "Biz çok iyi bir münazara gerçekleşmediğinin farkındayız. Bunu açıklamak istedik." dedi.

İlk canlı yayın tartışması eleştirilere yol açmıştı

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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