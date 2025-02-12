Beyaz Saray'dan AP'ye Tepki - Son Dakika
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Beyaz Saray'dan AP'ye Tepki

Beyaz Saray, 'Amerika Körfezi' ifadesini kullanmadığı gerekçesiyle AP muhabirini yasakladı.

12.02.2025 23:17
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmayan Associated Press (AP) muhabirinin Oval Ofis'e alınmamasının kendi politikalarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leavitt, Donald Trump yönetiminin aldığı kararların medya nezdinde neden kabullenilmediğini anlamadığını ve Oval Ofis'e girerek Trump'a kimlerin soru sorabileceğine karar verme hakkının kendilerinde olduğunu belirtti.

ABD'li sözcü, "İlk günkü brifingimde, buradaki medya kuruluşları arasında yalan haberler yapıldığında bu yalanlardan onları sorumlu tutacağımızı söyledim. Louisiana kıyılarındaki bölgenin Amerika Körfezi olarak adlandırıldığı bir gerçektir. Medya kuruluşlarının neden böyle adlandırmak istemediklerinden emin değilim." dedi.

AP muhabirinin Oval Ofis'e girip giremeyeceği hususundaki kararın her zaman Beyaz Saray'a ait olduğunu kaydeden Leavitt, bu konudaki uygulamalarının kendi politika ve yaklaşımlarıyla uyumlu olduğunu savundu.

AP haber ajansı, dün yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın, "Meksika Körfezi" yerine "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmadığı gerekçesiyle bir muhabirinin, Oval Ofis'teki etkinliğe katılmasını engellediğini belirtmişti.

AP muhabirinin kararname imzalama törenine katılmaktan alıkonulduğu vurgulanan açıklamada, Trump yönetiminin bu tutumunun gazetecilik açısından endişe verici olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, bunun Anayasa'nın ilk maddesini ihlal ettiğine dikkat çekilmişti.

AP, "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmayacağını duyurmuştu

Amerikan haber ajansı AP, "Meksika Körfezi" ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştiren Donald Trump'ın talimatına uymayacağını açıklamıştı.

Açıklamada, Trump'ın kararnamesinin ABD için geçerli olduğu ancak Meksika veya diğer uluslararası kuruluşlar için geçerli olmadığı belirtilmişti.

"Amerika Körfezi" tartışmaları

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararnameyle Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi yer almıştı.

Google'dan yapılan açıklamada, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var." ifadesi kullanılmış, Trump'ın talimatına uyularak Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi", Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise "McKinley" olarak değiştirileceği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray'dan AP'ye Tepki - Son Dakika

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