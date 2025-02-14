Beyaz Saray'dan AP'ye Tepki

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Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Kabine Sekreteri Taylor Budowich, "Amerika Körfezi" ifadesinin kullanılmaması nedeniyle Associated Press (AP) ajansına tepki gösterdi.

Budowich, X sosyal medya platformundan AP ajansını eleştirdiği bir paylaşımda bulundu.

AP'nin "Amerika Körfezi'nin yasal coğrafi isim değişikliğini" görmezden gelmeye devam ettiğini belirten Budowich, "Bu karar yalnızca bölücü olmakla kalmıyor, aynı zamanda Associated Press'in yanlış bilgi yayma konusundaki kararlılığını da gözler önüne seriyor." ifadesini kullandı.

Budowich, ABD Anayasası'nın ilk maddesi kapsamında AP ajansının "sorumsuz ve dürüst olmayan haber yapma" hakkının basın özgürlüğü gereğince korunduğunu belirtti.

Öte yandan, Budowich bu hakkın AP'ye Beyaz Saray'daki Oval Ofis veya başkanlık uçağı Air Force One gibi özel alanlara serbest şekilde girme hakkı tanımadığını vurguladı.

Oval Ofis ve Air Force One gibi ABD yönetimine ait özel alanların, buralara girme engeli bulunan binlerce gazeteciye açılacağını duyuran Budowich, AP muhabirleri ve fotoğrafçılarının ise Beyaz Saray kompleksine giriş yapma izinlerinin süreceğini ifade etti.

"Amerika Körfezi" ifadesini kullanmayan AP muhabirinin 12 Şubat'ta, Oval Ofis'e girişi engellenmişti. Bunun üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, muhabirin Oval Ofis'e alınmamasının kendi politikalarıyla uyumlu olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray, "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmayacağını açıklayan AP ajansının muhabirini, bugün de ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısına almamıştı.

AP, "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmayacağını duyurmuştu

Amerikan haber ajansı AP, "Meksika Körfezi" ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştiren Donald Trump'ın talimatına uymayacağını açıklamıştı.

Açıklamada, Trump'ın kararnamesinin ABD için geçerli olduğu ancak Meksika veya diğer uluslararası kuruluşlar için geçerli olmadığı belirtilmişti.

"Amerika Körfezi" tartışmaları

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararnameyle Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi yer almıştı.

Google'dan yapılan açıklamada, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var" ifadesi kullanılmış, Trump'ın talimatına uyularak Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi", Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise "McKinley" olarak değiştirileceği duyurulmuştu.