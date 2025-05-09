Beyaz Saray'dan Çin Açıklaması

- Beyaz Saray: "Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyacı var"

WASHINGTON - Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Çin ile yaşanan gümrük vergisi savaşına değinerek, "Dünyadaki onlarca ticaret ortağımızla görüşüyoruz. Elbette Çin büyük bir ülke, bu alanda büyük bir oyuncu. Başkanın dediği gibi Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyacı var. Pazarımıza ihtiyaçları var. Tüketici tabanımıza ihtiyaçları var" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'deki ve dünya genelindeki son gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Donald Trump önümüzdeki hafta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmek üzere Orta Doğu'ya gideceğini belirten Leavitt, "Başkan Trump, ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmeye odaklanacak. Bu ziyaret, nihayetinde hem ABD hem de Orta Doğu için istikrar, fırsat ve karşılıklı saygı vizyonuyla birleşmiş bir şekilde altın çağın eşiğinde olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Basın toplantısında ABD ile Birleşik Krallık arasında yapılan ticaret anlaşmasına ilişkin konuşan Leavitt, anlaşmanın "ABD şirketlerine Birleşik Krallık pazarlarına benzeri görülmemiş erişim sağladığını ve ABD ulusal güvenliğini güçlendirdiğini" belirtti. Sözcü, "Bu, daha birçok ticaret anlaşmasının ilki. Ülkemizin daha önce hiç olmadığı kadar büyümesi için daha fazla tarihi anlaşmaya hazır olun" şeklinde konuştu.

Çin ile ABD arasında yüz yüze görüşme

ABD ve Çin arasındaki gümrük vergisi savaşına değinen Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump'ın da söylediği gibi, ABD ve Çin, yönetim süresi boyunca uzun bir süredir görüşmeler yürütüyor. Şimdi her iki ülkeden ekipler yüz yüze görüşerek müzakerelere devam edecek. Başkan Trump ve ticaret ekibinin, ABD için mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlamak adına çalışacağından emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın görüşmelerden ne beklediği ve ekibi bir anlaşma sağlayamazsa hayal kırıklığına uğrayıp uğramayacağı yönündeki soruya Leavitt, "Dün yapılan ABD ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret anlaşması bir başarıdır. Bu harika bir ilk adım. Şimdi birçok başka ülkeyle de ilerliyoruz. Dünyadaki onlarca ticaret ortağımızla görüşüyoruz. Ancak elbette Çin büyük bir ülke, bu alanda büyük bir oyuncu. ve başkanın dediği gibi Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyacı var. Pazarımıza ihtiyaçları var. Tüketici tabanımıza ihtiyaçları var" açıklamasında bulundu.

"Trump, bir ABD papanın olmasından çok gurur duyuyor"

Vatikan'da dün gerçekleştirilen gizli oylamayla 267. Papa olarak seçilen Katolik Kilisesi'nin yeni lideri Papa 14'üncü Leo hakkında da açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, "Trump, bir ABD papanın olmasından çok gurur duyuyor. Bu, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya için harika bir şey" diye konuştu.

"Başkan, Hindistan ile Pakistan arasındaki olayların mümkün olan en hızlı şekilde yatışmasını istiyor"

Açıklamasında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilime değinen Leavitt, Başkan Donald Trump'ın olayların "mümkün olan en hızlı şekilde yatışmasını" görmek istediğini söyleyerek, "Başkanın her iki ülkenin liderleriyle de iyi ilişkileri var" dedi. Leavitt ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun her iki liderle de sürekli iletişimde olduğunu ve bu çatışmayı sona erdirmek için çalıştığını belirtti.

"Başkan bu yüzde 10'luk temel tarife uygulamasını sürdürmekte kararlı"

Donald Trump'ın Birleşik Krallık ile yapılan ticaret anlaşmasına rağmen, tüm ülkeler için yüzde 10'luk gümrük vergisi uygulamasına bağlı kalmaya kararlı olduğunu vurgulayan Leavitt, "Anlaşmalar yapıldıktan sonra bile bu oran geçerli olmaya devam edecek. Başkan bu yüzde 10'luk temel tarife uygulamasını sürdürmekte kararlı" şeklinde konuştu.

Çin'e uygulanan gümrük vergisinin yüzde 145'ten yüzde 80'e düşürülmesi yönündeki önerinin Trump'ın ortaya attığı bir sayıdan ibaret olduğunu kaydeden Leavitt, ABD Başkanının Pekin'den taviz almadan Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini tek taraflı olarak azaltmaya yanaşmadığını söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü, "Hafta sonu ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna ve Rusya'nın gelecek hafta ateşkes üzerinde anlaşmasını umuyoruz"

Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes anlaşması ihtimaline ilişkin açıklama yapan Leavitt, Ukrayna ve Rusya'nın gelecek hafta bir ateşkes üzerinde anlaşmasını umduklarını söyledi. Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Sözcü Leavitt, "Başkan bu görüşmeyi çok iyi ve verimli olarak nitelendirdi" diye konuştu. Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme planı olup olmadığı sorulduğunda ise Leavitt, bunun şimdilik gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Beyaz Saray'dan "Hayden" açıklaması

Trump yönetiminin Kongre Kütüphanecisi Carla Hayden'ı neden görevden aldığına ilişkin soruya Leavitt, "Kongre Kütüphanesi'nde 'çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık' doğrultusunda yaptığı bazı şeyler ciddi şekilde endişe vericiydi. Ayrıca çocuklar için uygunsuz kitapları kütüphaneye koyduğu görüldü. ABD vergi mükelleflerinin çıkarlarına hizmet ettiğine inanmıyoruz" diye konuştu.