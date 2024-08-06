Beyaz Saray, Irak'taki askeri üsse düzenlenen saldırıyı kınadı

Güncel

Beyaz Saray, ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne dün düzenlenen ve 5 Amerikan askerinin yaralanmasına neden olan roketli saldırıyı kınadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, ABD'nin Irak'taki üssüne düzenlenen saldırıyla ilgili değerlendirme yaptı.

Sözcü Jean-Pierre, "ABD, Ayn el-Esed Üssü'ne dün düzenlenen saldırıyı kınamaktadır. Kalplerimiz yaralanan askerlerimizle birlikte, hepsine acil şifalar diliyoruz. Askerlerimize yönelik herhangi bir saldırıya karşı kendi seçeceğimiz şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

Irak'ın Enbar vilayetinde bulunan ABD'ye ait Ayn el-Esed Üssü'ne dün iki füzeyle gerçekleştirilen saldırıda 5 Amerikan askeri ile 2 sözleşmeli personel yaralanmıştı.