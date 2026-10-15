Beykoz Çamlıbahçe\'de su basan evde temizlik başladı, sahibi İSKİ\'den yardım bekliyor

Mert ORDU/ İSTANBUL, – BEYKOZ'da dün gece etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çamlıbahçe Mahallesi Gördesli Makbule Sokak'ta bulunan bir evi su bastı. Evin içi çamurla kaplanırken, ev sahibi Gülin Kızıltan, "60-70 yıllık Beykoz'luyuz böyle birşey görmedim. Evimiz berbat halde ilgilenen yok" dedi.

İstanbul'da dün gündüz ve gece saatlerinde etkili olan sağanak, Beykoz'da hayatı olumsuz etkiledi. Çamlıbahçe Mahallesi Gördesli Makbule Sokak'ta bulunan bir evi su bastı. Evin içine dolan su, beraberinde çamur da getirdi. Sabah saatlerinde evlerine gelen ev sahipleri, odaların ve eşyaların çamur içinde kaldığını gördü. Evde oluşan hasar nedeniyle temizlik çalışması başlatıldı.

'YARDIM TALEP EDİYORUM'

Ev sahibi Gülin Kızıltan "Evimiz çamur içinde. 60-70 yıllık Beykozluyuz. Bir ay önce de aynı şekilde çok yağmur yağdı. İSKİ'yi çağırdık, ilgileneceğini söyledi. Bahçenin dışındaki rögarlardan evimizin içini geçen sefer su basmıştı. Şu anki hali berbat. Böyle birşey görmedim ben ilgilenen yok. İSKİ dün geldi, "Yardımcı olacağız" dedi. Ne gelen var ne giden. Evimiz berbat halde. Yardım talep ediyorum" diye konuştu.

SOKAK SUYA GÖMÜLDÜ; ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Diğer yandan dün Çamlıbahçe Mahallesi Gördesli Makbule Sokak'ta biriken yağmur suları nedeniyle sokak sular altında kaldı. Sokakta su seviyesinin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, itfaiye aracının da suyun içinde kaldığı görüldü. Sabah saatlerinde suların çekilmesinin ardından sokakta park halinde bulunan aracın yeniden ortaya çıktığını görüntüledi.