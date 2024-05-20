Beykoz'da 19 Mayıs Coşkusu

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(İSTANBUL) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Beykoz'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Beykozluların Türk bayrakları ve meşalelerle katıldığı fener alayı ilçe sahilini aydınlatırken, "Gece Yolcuları" konseri kutlamalara renk kattı.

19 Mayıs coşkusunu yaşamak için Paşabahçe Meydanı'nda toplanan Beykozlular, Gümüşsuyu Sahili'ndeki etkinlik alanına doğru fener alayı yürüyüşü yaptı. Gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen yürüyüşe Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, eşi Firdevs Köseler, CHP İlçe Başkanı Mahir Taştan, Belediye Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Beykoz Sahili, 'Kurtuluş Ateşi'yle aydınlandı

Ellerinde al yıldızlı bayrak ve meşaleler taşıyan Beykozlular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce yaktığı kurtuluş ateşiyle sahil boyunu aydınlattı. Başkan Köseler ve eşi Firdevs Köseler de kortejin en önünde yürüyerek, yol boyunca ilçelileri selamladı. Sahilden geçen vatandaşlar ve sürücüler de Köseler çiftine ve kortejdekilere karşılık verdi.

Beykozluların 19 Mayıs heyecanını yaşadığı kortej, "10. Yıl Marşı", "İzmir Marşı" ve "Gençlik Marşı" eşliğinde sahil etkinlik alanına geldi.

Köseler, burada yaptığı konuşmada 19 Mayıs'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere verdiği önemin en önemli göstergesi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Gençler bu milletin en değerli hazinesidir. Başta geçlerimiz olmak üzere tüm Beykozluların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Ata'mızın bizlere bıraktığı bu değerli mirasa sahip çıkmak, onun emanetini en iyi şekilde korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yerel yönetim olarak biz de her daim bu bilinçle hareket edeceğiz. Ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak olan sizlerin yetişmesi için, elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz."

Sahili saran kutlama coşkusu, Türk Rock Müziği grubu "Gece Yolcuları" nın verdiği konserle doruğa çıktı.