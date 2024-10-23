Beykoz\'da 9 Taşınmaz Satışı Onaylandı

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Beykoz Belediye Meclisi toplantısında, mülkiyeti belediyeye ait çeşitli mahallelerdeki 9 taşınmazın satışı oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yönetiminde belediye hizmet binasında yapıldı.

Tek gündem maddesiyle yapılan meclis toplantısında, ilçedeki Elmalı, Akbaba, Örnekköy, Çengeldere, Çubuklu, Cumhuriyet mahallelerinde yer alan 9 ayrı taşınmazın satışına ilişkin teklif görüşüldü.

Gündem maddesine ilişkin söz alan AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, geçen 5 yılda iki taşınmaz satışı yapıldığını hatırlatarak, satışlara kanuni bir engel olmadığını söyledi.

Elmalı Mahallesi'nde satışı istenen yaklaşık 3,5 dönümlük arsa için daha önce süreci başlatılmış olan bir spor tesisi çalışması bulunduğunu ifade eden Deliak, şöyle konuştu:

"Mahalle sakinlerinin de yoğun talebi var. Mahalle halkına verilen söz doğrultusunda buradaki taşınmazın satışına karşıyız. Ayrıca Cumhuriyet Mahallesi'nde tarım arazisi olan 51 dönümlük bir yeri satıyoruz. Bir yerin tarım arazisi olarak satılmasıyla, farklı bir statüye getirilmesiyle arasında büyük fark var. Esas rantın bu değişim sonunda alacak kişiler yönünden olacağını ve kamu zararı oluşacağını düşünüyoruz. Geçen yıl tam da bu ayda yerin tarım arazisi dışına çıkarılıp konut alanı ilan edilmesi için karar alınmıştı. Şimdiki satışla elde edilecek ücret neyi kurtaracak. Bu, mal varlığıdır. İleride çok daha fazla değerlenecektir."

Ak Partili meclis üyesi Sadullah Hasanoğlu da belediyenin mülk üretme ve bunları paraya çevirip hizmet etmesinin doğal ve yasal olduğunu dile getirdi.

Satış yetkisi kararında düşündürücü noktalar bulunduğunu ifade eden Hasanoğlu, şunları kaydetti:

"Planlı bir arsanın değeri ile planı kesinleşmemiş bir arsanın değeri aynı olmayacaktır. Biz geçen dönem iki arazi satışı yaptık. İncirköy'de metrekaresi 27 bine, Çengeldere'de ise metrekaresi 30 bin 500 liraya satıldı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 51 dönümlük arsada yaklaşık 30 dönümde konut yapılabiliyor, 20 dönümde ise dere ıslah alanı. Hem dere yatağı olması durumundan ve hem de tarım arazisi olduğu için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 51 dönümlük arazinin yüzde 70 üzerinden imar alacağını var sayarsak, uygun zamanda imara açıldığında burada Beykoz Belediyesine 16 bin metrekare inşaat hakkı doğacak. Belediye bu inşaat alanıyla burada bir dönüşüm, kat karşılığı gibi bir yola gitse ya da dönüşüm ihtiyacı olan alanlarla takas yoluna gitse bugün konuştuğumuz rakamlardan çok daha fazla değer ortaya çıkar. Bugün satacak olsa alacağı para 250 milyonu bulur mu bilmiyorum. Ama diğer türlü 3-3,5 milyar lira değeri bulabilir. Bu kararın gözden geçirilmesini teklif ediyoruz."

"Biz satışa sunduğumuzdan daha kıymetli yerleri Beykoz kamuoyuna sunuyor olacağız"

CHP'li meclis üyesi Turgay Sucuoğlu da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki arazinin yaklaşık 20 dönümlük bölümünün Devlet Su İşleri'nin taşkın-ıslah alanında kaldığını belirtti.

Geçmiş dönemde Cumhuriyetköy'deki alanın tarım arazisinden çıkarılması için girişimde bulunulduğunu ancak bir netice elde edilemediğini dile getiren Sucuoğlu, "Keşke daha önce tarım arazisinden çıkarılıp konut arazisi ilan edilseydi. İleride ne zaman tarım dışına çıkarılır bu muamma. Belediyenin asli görevlerinden birisi de gayrımenkul üretmek. Biz satışa sunduğumuzdan daha kıymetli yerleri Beykoz kamuoyuna sunuyor olacağız." ifadelerini kullandı.

CHP'li meclis üyesi Gökhan Taneri Vural, söz konusu arsanın 2016, 2021 ve 2023'te tarım arazisinden çıkarılmak istendiğini ancak Bakanlığın onay vermediğini söyledi.

Belediyenin ihtiyaç duyduğu için bu araziyi satışa çıkarmak istediğini anlatan Gürel, "Siz iktidardayken satmak istediğinizde tarım alanından çıkaramamışsınız şimdi nasıl çıkacak. Tasarruf tedbirleri alınıyor, İller Bankası kesintiler yapıyor. Bu dönemde belediyemizin hizmet üretmesi için kaynağa ihtiyacı var." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından satış kararlarını içeren İmar ve Hukuk Komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi.