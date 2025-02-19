Beykoz’da Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

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Beykoz'da kar yağışı başladı

İSTANBUL - İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağışı başladı. Anadolu yakasında ise yağış Beykoz'da etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Özellikle Avrupa Yakası'nda ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Anadolu Yakası'nda da Beykoz'da görüntülendi. Öğlen saatlerinde başlayan yağışın giderek etkisini arttırması bekleniyor.