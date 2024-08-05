Beykoz'da trafik kazasında 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Beykoz'da trafik kazasında 1 ölü, 2 yaralı

Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araç sürücüsü Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında iddianame hazırlandı ve 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

05.08.2024 17:50
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Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin araç sürücüsü Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Temmuz'da Kavacık Mahallesi FSM Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, şüpheli Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı 34 FKJ 390 plakalı aracı ile Kavacık Mahallesi Baki Sokak'tan FSM Caddesi'ne çıktığı esnada, müşteki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosikletle çarpışması, ardından devrilen motosikletin yerde sürüklenerek kaldırımda yürüyen müşteki Muammer Kızıl'a çarptığı anlatıldı.

İddianamede, kazada motosiklet sürücüsünün arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlas Çeki'nin de savrularak beton bariyerlere çarptığı, Yavuz Selim Öztürk, Muammer Kızıl ve Batın Barlas Çeki'nin yaralı olarak hastaneye kaldırıldıkları yer aldı.

Hastanede Batın Barlas Çeki'nin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Muammer Kızıl ve Yavuz Selim Öztürk'ün ise yaralandıkları aktarılan iddianamede, kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tespit tutanağına göre şüpheli Fatma Zehra Kınık Demir'in, kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Ölü muayene ve otopsi tutanağına göre, Batın Barlas Çeki'nin ölümünün genel beden travması sonucu meydana geldiği anlatılan iddianamede, şüphelinin alınan ifadesinde "üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, olayda kusurlu olmadığını beyan ettiği" yer aldı.

Yavuz Selim Öztürk hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı soruşturma yürütüldüğü anımsatılan iddianamede, trafik kaza tespit tutanağı, görüntü inceleme tutanağı, ölü muayene tutanağı, müştekilerin şikayeti, şüpheli savunması ile tüm dosya kapsamının bir bütün halinde değerlendirildiğinde şüphelinin olay tarihinde idaresinde bulunan aracı ile müşteki Yavuz Selim Öztürk'ün motosikletine çarparak taksirli eylemi sonucu Batın Barlas Çeki'nin ölümüne ve Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk'ün de yaralanmasına sebebiyet verdiği kaydedildi.

İddianamede, Fatıma Zehra Kınık Demir'in "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da trafik kazasında 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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