Beykoz Kaymakamı Sözer\'e Veda Yemeği

Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bilecik Valiliğine atanan Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer için veda yemeği düzenledi.

Riva'da bulunan Bozdağ Film Platoları'ndaki yemeğe Duman ile Sözer'in yanı sıra İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Gürzel ile İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak katıldı.

Programda konuşan Sözer, Beykoz'da görev yapmanın mutluluğunu hissettiğini, ilçe halkına hizmet etmekten onur duyduğunu dile getirdi.

Sözer, "Dirilişten kurtuluşa giden, Osmanlının kuruluşunda başkentlik yapan bu aziz şehre atanmak, ayrı bir mutluluk." dedi.

Başsavcı Duman da Bilecik Valiliğine atanan Sözer'le çalışmış olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Faik Oktay Sözer'e çeşitli hediyelerin takdim edildiği programda dua okundu.