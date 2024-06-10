Beylikdüzü Belediyesi Baba Çocuk Kampı düzenledi - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi Baba Çocuk Kampı düzenledi

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Baba Çocuk Kampı, Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Parkı'nda gerçekleştirildi. Başkan Mehmet Murat Çalık, çocuklara daha güzel ortamlar hazırlamak için çalıştığını belirtti.

10.06.2024 16:05  Güncelleme: 17:50
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin "Baba Çocuk Kampı" Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Parkı'nda düzenlendi. Başkan Mehmet Murat Çalık, "Çocuklara daha güzel ortamlar hazırlamak için var gücümle çalışıyorum" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Baba Çocuk Kampı bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. İlçede ikamet eden 30 baba ve 40 çocuğun katıldığı ve iki gün süren etkinlikte; kampçılık ve yön bulma gibi eğitimler verilirken çeşitli atölye çalışmaları da yapıldı.

Dereağzı Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Parkı'ndaki etkinlikte çadır kurmayı, kamp ateşi yakmayı ve kamp kuralları gibi birçok bilgiyi babalarının yanında öğrenen çocuklar farklı bir hafta sonu deneyimi yaşadı.

İki gün süren Baba Çocuk Kampı'nın kapanış törenine katılan Başkan Çalık, bir çocuğun en mutlu olduğu zamanın anne ve babası ile geçirdiği zaman olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarla vakit geçirmek her zaman çok özeldir. Mümkün olduğunca çocuklara daha güzel ortamlar hazırlamak için var gücümle çalışıyorum. Baba Çocuk Kampı'mız artık geleneksel hale geldi. Bu iş gönülle yapılır ve burada gönül veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm babaların da yaklaşan Babalar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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