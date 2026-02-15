Beylükdüzü Belediyesi, 14 Şubat'a Özel Etkinlikler Düzenledi - Son Dakika
Beylükdüzü Belediyesi, 14 Şubat'a Özel Etkinlikler Düzenledi

15.02.2026 13:59  Güncelleme: 15:35
Beylikdüzü Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Ödüllü bowling turnuvası, atölyeler, sergi ve konserler ile sevgi dolu anlar yaşandı.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Ödüllü bowling turnuvasından atölyelere, sergiden konsere varıncaya kadar tüm etkinliklerde ortak dil sevgiydi.

Sevgililer Günü dolayısıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde hem çocuklar hem de yetişkinler için günün konseptine uygun bez çanta boyama, mum yapım ve süsleme, karikatür çizim atölyeleri gerçekleşti. Fuaye alanında ise "Yüzyıllık Aşklar" isimli resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Aynı günün akşamında ise Beylikdüzü Sahnesi'nde Beylikdüzü Halk Müziği Topluluğu, "Sevda Türküleri" konseriyle unutulmaz anlar yaşattı.

14 Şubat dolayısıyla "Sevgililer Günü Bowling Turnuvası" da gerçekleştirildi. 75 çiftin katıldığı ve iki gün süren ödüllü turnuvada ilk dörde girenlere hediye çekleri verildi. Turnuvayı birincilikle tamamlayan Şükran ve Sayıl Hatipoğlu çifti, "Bugün burada kazanan sevgi oldu. Beylikdüzü Belediyesi'nin yaptığı etkinlikler bizler, çocuklarımız ve geleceğimiz için büyük bir şans. Belediyemiz sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergiliyor. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

