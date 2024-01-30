Beylikdüzü D-100 Karayolu\'nda Kamyon Devrildi, Trafik Kapandı

BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda kamyon devrildi. Kamyonun şoförünün hafif şekilde yaralandığı kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, devrildi. Kazada, şoför hafif şekilde yaralandı. Devrilen kamyondaki koliler yola saçıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapanırken trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.
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