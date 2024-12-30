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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Beylikdüzü Kış Festivali" devam ediyor. Alanı sık sık ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "2025'ten çok umutluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesine bir adım daha yaklaşacağımız bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi'nin yeni yıl ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlediği "Beylikdüzü Kış Festivali" devam ediyor. Işıklar ve süslemelerle donatılan festival alanında sadece ilçe halkı değil, İstanbul'un dört bir yanından gelen her yaştan insan ziyaret ediyor. Buz pisti, hediyelikler ve yiyecek-içeceklerin yer aldığı stantlar, çocuklar için sahne gösterileri ve canlı müzik performanslarının yer aldığı festival, 1 Ocak tarihine kadar 19.00-22.00 saatleri arasında Yaşam Vadisi 1. Etap'ta açık olacak.

"Komşularımızla iç içe, huzur içerisinde bir kent inşa etmeye çalışıyoruz"

Her fırsatta festival alanını ziyaret eden ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "İnsanlarımızı bu ekonomik zor koşullarda bir nebze olsun gülümsetebilmek istedik. Beylikdüzü'nde yaşayan insanların duyguları gerçekten çok güzel ve ben o duygulara yaslanarak işimi yapıyorum. Beylikdüzü'nde mutluluğu planlamaya gayret ediyoruz. Komşularımızla iç içe, huzur içerisinde bir kent inşa etmeye çalışıyoruz. 2025'ten çok umutluyuz. Yeni yılın memleketimize huzur, bolluk, bereket ve barış getirmesini diliyorum. 2024'ü aramayacağımız bir yıl olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesine bir adım daha yaklaşacağımız bir yıl olmasını diliyorum" dedi.