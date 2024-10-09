Beylikdüzü'nde Kaçak Restoran İddiası - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Kaçak Restoran İddiası

CHP'li meclis üyesinin ailesinin kamusal alanda kaçak restoran inşa ettiği iddia edildi.

09.10.2024 17:16
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Beylikdüzü Belediye Meclisinde, koruma alanı olarak belirlenmiş kamuya ait alanda, CHP meclis üyesinin ailesince kaçak restoran inşa edildiği iddiası konuşuldu.

Beylikdüzü Belediye Meclisinin ekim ayı ilk birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda sözlü soru önergesi veren AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Altuntaş, Sahil Mahallesi'nde İstanbul 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararı ile koruma alanı olarak belirlenmiş yaklaşık 4 bin 500 metrekare kamuya ait alanda, CHP meclis üyesinin ailesi tarafından kaçak restoran inşa edildiğini ve restorana bahçe oluşturmak için 2-3 metre yüksekliğinde toprak doldurularak koruma alanının bozulduğunu söyledi.

Yeniden yapılan incelemede ise inşaatın etrafının bile çevrilmeden yasal bir inşaat yapıyorlarmış gibi imalatın devam ettiğini ileri süren Altuntaş, "Arazinin deniz tarafından çekilen fotoğraflarında dolgu toprağı tutmak için konan şev taşlarının yüksekliği, yapılan dolgunun çok fazla olduğunu göstermektedir. İstanbul 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 04.04.2021/ 5982-2 Kararı ile koruma alanı olarak belirlenmiş alanın doğal yapısının bozulması ve üzerine bu kadar yük konması, alana çok fazla zarar vermiştir." dedi.

Kamuya ait koruma alanında mevcut dokuya zarar vermemek için bir çivi dahi çakılamazken, hangi kanun maddesine göre bu inşaatın yapıldığını soran Altuntaş, şöyle konuştu:

"Koruma alanı üzerinde yapılan bu yapının, yapı ruhsatı var mıdır? Eğer yapılmakta olan imalat mevzuata uygun ise kent plancısı sayın belediye başkanımızdan bizim bilmediğimiz mevzuat hükümlerini öğrenmek isteriz. Mevzuata uygun olmadığının tespit edilmesi halinde belediyemiz tarafından gereği yapılarak tarafımıza ve meclisimize yapılan işlemler ile ilgili bilgi verilmesini talep ediyoruz. Yapılacak işlemlerin takipçisi olacağımızı ve gerekli işlemlerin yapılmadığı takdirde kaymakamlığa ve savcılığa işlemlerin yapılması için gerekli başvuruları yapacağımızı meclisimizin bilgisine sunarız."

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise iddiaya ilişkin şunları kaydetti:

"Başkanlık makamına alacağız, bakacağız. Endişen olmasın. Sit alanında sitin dereceleri vardır. Merak etmeyin, ruhsatsız bir yapı yapılamaz Beylikdüzü sınırları içerisinde. Ruhsata aykırı yapılar da olamaz. Biz iskanını verdikten sonra içeride yapılan düzenlemelerin, zaman zaman arkadaşlarımız üzerinden kontrollerini yaptırıyoruz. Biz herkesin başında bir adam dikecek değiliz. İskanını veriyoruz, adam ondan sonra bodrum katını, öbürünü, çatı katını farklılaştırıyor. Şikayet oluyor, zaman zaman biz bakıyoruz, gereği yapılıyor, merak etmeyin. Ben konuyu birebir inceleyeceğim."

Çalık'ın konuşmasının ardından konu oy birliğiyle başkanlık makamına havale edildi.

Kaynak: AA

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