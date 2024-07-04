Beylikdüzü'nde Kaçan Motosiklet Sürücüsüne 32 Bin 430 Lira Ceza

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Beylikdüzü'nde, trafik kurallarını ihlal eden ve polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken kovalamacayla yakalanan motosiklet sürücüsüne 32 bin 430 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince dün, ilçede trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde Gürpınar Mahallesi Dalyan Caddesi'nde giden kasksız, plakasız ve abartı egzozu olan motosikletli E.Ç'ye polislerce "dur" ikazında bulunuldu.

İhtara uymayıp kaçan ve ters yöne giren E.Ç. Ömer Seyfettin Caddesi'ne girerken yakalandı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen E.Ç. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "yetersiz ehliyet", "abartı egzoz", "kask takmamak", "ters istikamette seyretmek", "dur ikazına uymamak" ve "plakasız araç kullanmak" maddelerinden toplam 32 bin 430 lira ceza kesildi.

Motosiklet de trafikten men edilerek, otoparka çektirildi.