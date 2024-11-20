Beylikdüzü'nde Kaldırımda Araçla İlerleyen Sürücüye Ceza

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Beylikdüzü'nde, aracıyla kaldırımda ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 690 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracıyla kaldırımda ilerleyen sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plaka bilgisinden kimliğini belirlediği M.B'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak" maddesinden 690 lira ceza uygulandı.