Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücünün Cenazesi Ordu'ya Gönderildi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücünün Cenazesi Ordu'ya Gönderildi

Beylikdüzü\'nde Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücünün Cenazesi Ordu\'ya Gönderildi

Beylikdüzü'nde dün akşam meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden sürücü Eyüp Maytalman'ın cenazesi, Esenyurt'taki Hacı Hasan Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından memleketi Ordu'ya gönderildi. Cenaze namazına ailesi, mesai arkadaşları, İETT Genel Müdürü İrfan Demet, AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü ve vatandaşlar katıldı.

09.02.2024 17:31
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Beylikdüzü'nde dün akşam arızalanan metrobüse müdahale ederken karşı yönden gelen metrobüsün çarpmasıyla ölen sürücü Eyüp Maytalman'ın cenazesi memleketi Ordu'ya gönderildi.

Maytalman (43) için Esenyurt'taki Hacı Hasan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, ailesi ve mesai arkadaşları ile İETT Genel Müdürü İrfan Demet, AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü ve vatandaşlar katıldı.

Eyüp Maytalman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere baba ocağı Ordu'ya gönderildi.

Kaynak: AA

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