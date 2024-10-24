Beyoğlu\'nda gece kulübündeki parti baskınının detayları ortaya çıktı

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BEYOĞLU'nda bir gece kulübünde düzenlenen partiye polis baskın yaptı. Baskın sırasında bir kadının köle konumunda kafese konduğu ve para ödeyen müşteriler tarafından kırbaçlandığı tespit edildi. Partiye katılan aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Partiyi organize eden 9 kişi adliyeye sevk edilirken, 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın sırasında ele geçirilen çok sayıda cinsel içerikli materyale polis tarafından el konuldu.

İNTERNET SİTESİNDEN MÜŞTERİ TOPLUYORLARMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda bir internet sitesi aracılığıyla şüpheliler Tolga T.(33) ve Laden S.'nin(29), cinsel içerikli müstehcen partiler düzenlediğini tespit etti. Takibe alınan internet sitesinde parti için 250 lira karşılığında bilet satıldığı belirlendi.

POLİS MÜŞTERİ GİBİ ŞÜPHELİLERLE İLETİŞİME GEÇTİ

Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri site üzerinden müşteri gibi iletişime geçtiği şüphelilerle partinin yapılacağı yeri öğrendi. Savcılıktan alınan arama izinlerinin ardından Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Mis Sokak'ta bulunan bir gece kulübüne saat 20.30 sıralarında baskın yapıldı.

KAFESTE KIRBAÇLAMA, KELEPÇEYLE BAĞLAMA

Polis kamerası tarafından görüntülenen baskın anlarında parti sırasında bir kadının köle olarak boynundaki tasmayla bağlandığı ve demir bir kafesin içine konulduğu ardından da müşteriler tarafından kırbaçlandığı öğrenildi. Ayrıca, kelepçe standına bağlanan bir kişinin, bir kadın tarafından kırbaçlandığı ve bu görüntülerin de kayda alındığı tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Gece kulübünde ve partiyi organize eden kişilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cinsel içerikli materyal ele geçirildi. Polisin bulduğu 12 adet kırbaç, 5 adet kelepçe, 19 adet maske, 6 adet vibratör, 8 adet tasma, 1 adet beyzbol sopası, 11 adet kondom, 2 adet göz bandı, 1 adet Çarkıfelek, 24 adet bağlama ipi, 2 adet ağızlık, kağıt bileklikler, maskeler, 1 adet halka askıya el konuldu.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis partiye katılan aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 32 kişiyi gözaltına aldı. Müşteri olarak gece kulübünde bulunan 23 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Partiyi organize eden, ve partide çalışan 9 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YABANCI UYRUKLU MÜŞTERİLERE SINIRDIŞI

Serbest bırakılan müşteriler arasında bulunan 4'ü kadın 4'i erkek yabancı uyruklu 8 kişi deport işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.