Beyoğlu'nda Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ömer Avni Mahallesi Saray Arkası Sokak'taki kullanılmayan binanın 3. ve 4. katlarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binada küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Olay yerine polis, sağlık ve İGDAŞ ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi için çalışma başlatılırken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İGDAŞ ekipleri tarafından sokaktaki doğal gaz hattı tedbiren kapatıldı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak binada hasar meydana geldi.

09.07.2024 15:35
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Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ömer Avni Mahallesi Saray Arkası Sokak'taki kullanılmayan bir binanın 3. ve 4. katlarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binada küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

Bunun üzerine polis, sağlık ve İGDAŞ ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için çalışma başlatılırken, binada bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İGDAŞ ekiplerince sokaktaki doğal gaz hattı tedbiren kapatıldı.

Ekiplerin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında, binada hasar oluştu.

Kaynak: AA

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