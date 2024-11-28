Beyoğlu'nda Oğul Annesini Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyoğlu'nda Oğul Annesini Öldürdü

Beyoğlu\'nda Oğul Annesini Öldürdü

Beyoğlu'nda 57 yaşındaki E.İ., annesi M.S.'yi darbederek öldürdü. Olayın ardından E.İ. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

28.11.2024 12:48  Güncelleme: 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYOĞLU'nda bir kişi annesini darbetti. Daha sonra polisi arayan şüpheli 'Annem evde hareketsiz yatıyor' ihbarında bulundu. Yapılan incelemede 79 yaşındaki M.S.'nin öldüğü belirlendi; oğlu E. İ. ise, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki evde Pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.İ. (57) polisi arayarak annesinin evde hareketsiz yerde yattığı ihbarında bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde sırt üstü hareketsiz yatan 79 yaşındaki M.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

BEYOĞLU ASAYİŞ EKİPLERİ ELİNDEKİ ŞİŞLİKTEN TESPİT ETTİ

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli E.İ.'nin ellerinde şişlik olduğunu tespit etti. E.İ. gece annesiyle tartıştığını ve ardından da yattığını söyledi. Sabah kalkınca annesinin hareketsiz yattığını gördüğünü belirtti. Şüphelinin annesiyle aralarında tartışma yaşandığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü E.İ. tarafından darbedilen kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüpheli E.İ. "Kasten öldürme" suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Beyoğlu, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Oğul Annesini Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var?
11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
17:58 Savcı Yavuz Engin’den ’Yenidoğan’ çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt
17:52 Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
17:41 Vollkan Demirel’den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk’a bomba cevap Vollkan Demirel'den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk'a bomba cevap
17:38 2017’de çalınmıştı Bin 600 yıllık mezar steli Ankara’da bulundu 2017'de çalınmıştı! Bin 600 yıllık mezar steli Ankara'da bulundu
17:26 Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 13:23:29. #1.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Oğul Annesini Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.