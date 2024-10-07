Beyoğlu\'nda Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yemek İmkanı Sunan \'Öğrenci Ye\' Projesi Hayata Geçirildi

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Haber/ Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Beyoğlu'nda üniversite öğrencilerine ücretsiz beslenme imkanı sunan "Öğrenci Ye" projesi hayata geçirildi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın öğrencilerle birlikte katıldığı basın lansmanında projenin resmen başladığı duyuruldu.

Beşiktaş'ta uygulanan ve üniversite öğrencilerine ücretsiz beslenme imkanı sunan "Öğrenci Ye" projesi Beyoğlu'na da geldi. Projenin Beyoğlu'nda uygulanması için Beyoğlu Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolünün ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın öğrencilerle birlikte katıldığı Münhasır Restaurant'daki basın lansmanında projenin resmen başladığı duyuruldu. Bu uygulama ile Beyoğlu'nda okuyan veya ikamet eden üniversite öğrencileri, anlaşmalı restoranlardan ücretsiz olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri belirtildi.

"Vatandaş okutmak için İstanbul'a çocuğunu gönderemiyor"

Emeklilerle, ev hanımları ile ve şimdi de öğrencilerle gönül köprüleri kurduklarını dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, şunları söyledi:

"Beyoğlu'nda gençlere, vatandaşlara dokunan yeni bir hizmetin startını vermenin mutluluğunu, heyecanını ve onurunu yaşıyoruz. Projemiz Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın hayata geçirdiği ve başarınla uyguladığı, Beşiktaş'taki öğrencileri bu ekonomik kriz döneminde bir nebze olsun destek sunan, halkçı, sosyal demokrat ve sosyal adaleti sağlayan belediyeciliğin bir uygulamasıdır. Maalesef içinde bulunduğumuz durumda vatandaş Anadolu'dan İstanbul'a okumak için çocuk gönderemiyor. Dolayısıyla Anadolu'da yaşayan işçimiz, çiftçimiz, köylümüz İstanbul'da üniversite kazandığında yurdunu çözse gıdasını çözemiyor. Biz de birinde destek olma adına bu projenin Beyoğlu'nda da uygulanmasını talep ettik. Çünkü Anadolu'dan gelen bir genç İstanbul'da barınmasını karşılasa beslenme artık lüks oluyor. Bir çorbanın 100 lira olduğu atmosferde Anadolu'daki birinin çocuğunu burda okutması mümkün görünmüyor. Biz Beyoğlu'nda gönül köprüleri kuracağız dedik. Bu gönül köprülerini kurmaya devam edeceğiz. Sosyal demokrat, halkçı belediyeciliğin en ileri uygulamalarını Beyoğlu'nda hayata geçirme iddiasıyla çalışmaya devam edeceğiz."

"Başka mercilerin yapamadığı görevleri belediyeler olarak üstlendik"

Projeyi ilk kez Beşiktaş'ta hayata geçiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da şöyle konuştu:

"Derinleşen ekonomik kriz şartlarında kent yoksulluğuyla mücadele noktasında hepimiz önemli işler yapmaya çalışıyoruz. Bütün önceliğimiz belediyelerin yapması gereken işlerin dışında da başka mercilerin görevlerini doğru yapmadığı ya da yapamadığı için ortaya çıkan yeni görevleri yerine getirmek. Bizler de bu kapsamda elimizi değil gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız. Hatırlayın pandemi döneminde öğrenciler yemek yiyemez hale gelmişti ve hiç duymak istemediğimiz intihar vakaları dahil olmak üzere kötü haberler almaya başlamıştık. Biz de ekonomik krizden kaynaklı dezavantajlı konuma geçmiş toplumun farklı kesimlerine hizmet etmeye çalıştık. Biz bu kötü haberlere duyarsız kalamayız dedik ve Beşiktaş'ta bulunan otelleri sivil toplumu kuruluşları ve restoranları bir araya getirdik ve Beşiktaş'taki öğrencilerin beslenme sorununa biz çözüm bulalım dedik. Barınma ile ilgili Türkiyeyi yönetenlerin somut bir adımı yoktu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiğinden beri yurtlar yapmaya başladı ve kapasiteleri günden güne artırıyor. Beşiktaş ilçemizde de yurtlarımız var. Bir yandan da beslenme sorununun çözümü ile ilgili bir şey yapmamız gerek dedik ve uygulamamızı hayata geçirdik."

76 bin 860 öğün yemek ücretsiz sunulacak

Beyoğlu Belediyesi aracılığıyla üniversite öğrencileri ile ilçedeki hayırsever esnafı bir araya getiren "Öğrenci Ye" projesinin, kamu bütçesine hiçbir ek yük oluşturmayacağı öğrenildi. Projeye ilk etapta 414 adet işletme katıldı. Proje ile günlük 2 bin 562 öğün, aylık ise 76 bin 860 öğün yemek üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak sunulacak. "Öğrenci Ye" projesinin her geçen gün daha da geliştirilerek hem sisteme kayıtlı işletme sayısının hem de günlük öğün sayısının artırılması hedefleniyor.

Beyoğlu'nda okuyan veya ikamet eden üniversite öğrencileri mobil cihazlarına "Beyoğlu Öğrenci Ye" uygulamasını indirerek de sisteme dahil olabilecekler. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra öğrenciler, detaylı rezervasyon sistemi ile güncel restaurant listesinden arama yaparak istediği tarihe rezervasyon oluşturabilecekler. Uygulama üzerinden gidecekleri restaurantın konumunu da görerek yol tarifi alabilecekler. Hizmetten yararlanan öğrenciler uygulamadan QR Code okutarak rezervasyonlarını tamamlayabilecek.