Beyoğlu\'nda Yeni Yıl Kavgası

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Beyoğlu'nda çıkan iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Yeni yılın ilk saatlerinde İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya karışanları polis ekipleri, biber gazıyla müdahale ederek ayırdı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Bu arada aynı caddenin farklı bölgesinde iki grup arasında çıkan kavgada da taraflar birbirlerini darbetti.

Kavga çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı.