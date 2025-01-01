Beyoğlu'nda Yılbaşı Darbesi: 4 Şüpheli Gözaltında

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Beyoğlu'nda yılbaşı gecesi iki kişinin, eğlence mekanı çalışanlarınca darbedilmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde iki kişinin bir eğlence mekanı önünde çalışanlar tarafından darbedildiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Şehit Muhtar Mahallesi'nde faaliyet gösteren eğlence mekanında kız arkadaşıyla tartışan M.B.Ç'nin, iş yeri çalışanları tarafından saat 04.30 sıralarında yanındaki erkek arkadaşı T.İ.Y. ile dışarı çıkarıldığı, bu gerekçeyle taraflar arasında çıkan tartışmada M.B.Ç. ile arkadaşının darbedildiği belirlendi.

Çalışmalar kapsamında kavgaya karıştığı tespit edilen eğlence mekanı çalışanları G.K, E.Ç, B.D. ve B.Ö. gözaltına alındı.

"Kasten yaralama" suçundan haklarında işlem başlatılan 4 şüpheli, dosyaları savcılığa gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.