Beypazarı Belediyesi Ramazan Eğlenceleri Başladı

Karabük'te 2023 yılında doğan bebeklere en çok verilen isimler

Karabük'te 2023 yılında doğan erkek çocuklarına en çok verilen isim 'Alparslan' olurken, kız çocuklarına ise en çok 'Defne' ismi konuldu. Türkiye genelinde ise en çok kullanılan erkek ismi 'Mehmet', kadın ismi ise 'Fatma' olarak belirlendi.