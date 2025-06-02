Beypazarı Müftülüğüne Yeni Atama

Beypazarı İlçe Müftülüğüne atama yapıldı.

Beypazarı İlçe Müftüsünün emekliliğiyle boşalan müftülük görevine Mehmet Süsün atandı.

Ordu'nun Perşembe İlçesi Müftüsü Süsün'ün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevli gönderildiği hacda bulunduğu, görev dönüşü Beypazarı İlçe Müftüsü olarak göreve başlayacağı kaydedildi.

Jandarmadan trafik denetimi

Beypazarı Jandarma Komutanlığı trafik timleri, sürücülere azami hız sınırlarına uyma alışkanlığı kazandırılmasına ve trafik kazalarının azaltılmasına yönelik radarlı hız denetimlerini artırdı.

Uygulamalarla sürücülerin trafik kurallarına uymasının sağlanması hedefleniyor.

Çubuk'ta hamam geleneğini üç kuşaktır yaşatıyorlar

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Dişkaya ailesi, dedelerinden miras kalan geleneksel Türk hamamı kültürünü üç kuşaktır yaşatıyor.

Aile fertleri, hem geçmişin izlerini yaşatan hem de günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirdikleri hamam işletmeleriyle Çubuk'ta kültürel değeri yaşatmaya devam ediyor.

İşletmecilerden Fuat Dişkaya, geçen yıl Çubuk Belediyesi ile yaptığı görüşme sonucunda ilçede bulunan bir hamamı kiralayarak kardeşleri ve eşiyle işletmeye başladı.

Dişkaya, mesleğinin ağır çalışma koşulları ve sosyal hayata etkileri nedeniyle genç nesil tarafından tercih edilmediğini belirterek, "Biz neredeyse son kuşağız. Ancak ailede bu kültür varsa eşler destekliyorsa sürdürülebilir oluyor." dedi.

Eşi Gülnigar Dişkaya da eşi gibi ata mesleğini yaşattığını dile getirerek, "Hamamın kadınlar bölümünde hizmet veriyorum. Gelin hamamı, kına gecesi, doğum günü gibi kişiye özel konseptlerde organizasyonlar düzenliyoruz. Geleneksel dokuyu korurken, misafirlerimize modern bir deneyim sunuyoruz." diye konuştu.