Beypazarı'nda 12 Yeni Kurs Açılıyor

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinin 12 yeni kurs açacağı bildirildi.

Beypazarı Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, 6 Ocak'ta başlamak üzere çeşitli dal ve branşlarda kursların açılacağı belirtildi.

Vatandaşların e-Devlet üzerinden kayıt yapabilecekleri bildirilen açıklamada, merkeze kimlik belgesiyle müracaat edilmesi durumunda da kayıt için başvuru alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, kadın üst giysileri dikimi, bindallı, geleneksel makine nakışı, elde Türk işleme motifleri, uşak halı dokuma, iplik boyama, cilt bakımı, temel makyaj teknikleri, lefkara işi, şal-şepik kumaş dokuma işi, gümüş işlemeciliği ile pasta yapımı, sunumu ve mutfak elemanı kurslarının açılacağı aktarıldı.