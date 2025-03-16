Beypazarı'nda Çiftçilere Nohut Dağıtımı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çiftçilere tohumluk nohut dağıtımı yapılacak.

İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 'Nohutla Nadasa Son Ver' projesi kapsamında ilçedeki çiftçilere yüzde 50 hibe desteğiyle tohumluk nohut dağıtılacağı belirtildi.

Açıklamada, her çiftçi için 150 kilogram tohum verileceğine işaret edilerek, "Başvuru şartlarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydı olması, düşük gelirli ve daha öncesinde projeden yararlanmamış olması, arazisini nadas olarak ÇKS'ye kayıt yaptırmış olması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Başvuruların 18 Mart Salı günü mesai bitimine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılabileceği kaydedildi.