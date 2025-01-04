Beypazarı\'nda Dernek Kongresi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Beypazarı Kültür ve Turizmini Geliştirme Derneği 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Rüstempaşa Mahallesi'ndeki derneğin merkezinde yapılan kongrede, derneğin kurucu başkanlığını yürüten Nusret Erdoğan, başkanlığa yeniden seçildi.

Erdoğan, ilçeyi turizm konusunda istenilen noktaya taşımaya çalışacaklarını söyledi.

Yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlere başlayacaklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm işletmelerin, çevrelerin derneğimizden beklentileri yüksek. Bu beklentiler konusunda belediye başkanı ve kültür müdürüne bilgilendirmede bulunacağız. Öte yandan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beypazarı'nın kalıcı listeye girmesi için yapılacak çalışmalara desteğimiz sürecek ve süreci takip edeceğiz."