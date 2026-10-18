Beypazarı'nda ekip aracıyla otomobil kavşakta çarpıştı, 3 polis ve 3 kişi yaralandı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Beypazarı- Ankara yolunun 24'üncü kilometresi üzerindeki Akkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FRC 566 plakalı otomobil ile içinde trafik polislerinin olduğu ekip aracı kavşakta çarpıştı. Kazada polis memurları A.D., F.Ç. ve İ.Ç ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne, otomobildeki 3 yaralı ise Ayaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.